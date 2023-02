Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ucise de un barbat inarmat intr-un magazin si in mai multe case dintr-un orasel din Mississippi, in sudul Statelor Unite, a anuntat biroul serifului local citat de presa americana, scrie AFP. Suspectul a deschis focul intr-un magazin din Arkabutla, un oras cu mai putin de 300 de…

- Statul de drept si libertatea presei in Romania, ca in orice democratie, trebuie aparate zilnic. Si in privinta coruptiei lupta trebuie dusa cu toate armele, constant. Noua ambasadoare a Statelor Unite la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a mai avut o misiune diplomatica la noi, la inceputul anilor 2000.…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). A fost urmat de 78 de replici. Seismele s-au resimțit și in țarile vecine. Peste 640 de oameni au murit in Turcia și Siria, iar mii au…

- Furtuna de iarna insotita de vanturi polare care matura centrul si estul Statelor Unite de mai multe zile a facut peste 30 de morti si a lasat fara electricitate zeci de mii de americani in ziua de Craciun, informeaza AFP. Un numar de 32 de decese au fost confirmate in noua state, 13 dintre victime…

- Thomas Edwin Loden Jr, fost puscas marin american, care a marturisit ca a violat si ucis o adolescenta de 16 ani in 2000, a fost executat miercuri in statul Mississippi. Thomas Edwin Loden, de 58 de ani, a primit o injectie letala la orele 18.00 (joi, 00.00 GMT) la penitenciarul Parchman, o inchisoare…