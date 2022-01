Baidu, omologul Google în China, se lansează pe piața auto cu o mașină electrică și autonomă Baidu este un motor de cautare din China, asemanator cu cel de la Google. Așa cum Google este un gigant in majoritatea piețelor din lume, Baidu este o companie de renume in China. In 2020, aceștia au anunțat ca doresc sa se lanseze și pe piața auto cu o mașina electrica și autonoma. Pentru aceasta, Baidu a incheiat un parteneriat tehnic cu Geely, compania producatoare de mașini din China, care deține Volvo și Lotus. Acum, o companie din cadrul Baidu,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Dacia a lansat in Romania seria limitata a Duster Extreme. Cum arata și cat costa mașina Constructorul auto Dacia a anuntat ca lanseaza pe piata din Romania seria limitata Duster Extreme, cea mai echipata versiune a SUV-ului fabricat la Mioveni. Preturile pornesc de la 21.900 euro, inclusiv TVA.…

- Actuala generație Smart ForFour a fost lansata in 2014. Pe langa un facelift, mașina a primit exclusiv propulsoare electrice in 2019, devenind Smart EQ ForFour. Dupa cum știți, EQ este indicativul folosit de grupul Mercedes-Benz pentru mașinile lor electrice. Tot in 2019, Smart a incheiat un parteneriat…

- Apple a devenit luni prima companie americana care ajunge la o capitalizare de piața de 3 trilioane de dolari, datorita increderii investitorilor ca producatorul american de telefoane iPhone va continua sa lanseze produse care se vand foarte bine, in contextul in care cauta sa se extinda pe piața mașinilor…

- ​Compania româneasca Visual Fan SA, care vinde, sub brandul propriu Allview, în special electronice aduse din China, a anunțat, joi, ca a lansat un model de mașina full electrica, Skywell ET5, cu care brașovenii intra și pe piața auto din România. Citește mai departe și comenteaza…

- Constructorul auto francez Renault a primit miercuri o lovitura dura, dupa ce European New Car Assessment Programme (NCAP) a atribuit un rating zero modelului Renault Zoe, iar Dacia Spring a primit o singura stea, dupa noul protocol de testare care a devenit standard pentru Europa, transmite Reuters.…

- Dacia spune ca a livrat in Europa 15.000 de exemplare din mașina electrica Spring, dintre care 1.700 au ajuns in Romania in ultimele doua luni. Comenzile au putut fi facute incepand cu 20 martie și cele mai multe mașini au ajuns incepand cu luna octombrie in Romania, Franța, Italia, Spania și Germania.…

- Piața mașinilor electrice din Europa a crescut semnificativ in ultimii ani. Modele noi, precum Volkswagen ID3, Hyundai Ioniq 5, Tesla Model 3, Renault Zoe și chiar Dacia Spring se bucura de un succes major, astfel incat din ce in ce mai mulți producatori auto au fost incurajați sa faca pasul spre fabricarea…

- Honor 50 a aparut in unele dintre magazinele online locale (nu inca si pe cel din Romania) ale companiei vandute in decembrie anul trecut de Huawei, ca unica solutie pentru salvarea brandului. Smartphone-ul are un ecran OLED de 6,57 inch, cu 120Hz rata de improspatare, beneficiind de un sistem foto…