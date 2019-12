BAIC vrea să-şi dubleze participaţia deţinută la Daimler şi să preia controlul companiei Grupul de stat BAIC, principalul partener al Daimler in societatea mixta din China, a demarat un plan ce vizeaza dublarea participatiei sale detinute la producatorul german de masini de lux, dupa ce, in iulie, a achizitionat 5% din Daimler, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres. Beijing Automobile Group Co Ltd (BAIC) a inceput sa cumpere actiuni de pe piata libera. Daca va ajunge la 10%, BAIC si-ar putea asigura un loc in Consiliul de supervizare al Daimler, sustin sursele. In prezent, BAIC este al treilea mare actionar al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus de stat Gazprom a inregistrat o scadere de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 3,32 miliarde de dolari, comparativ cu aceeași perioada din 2018, potrivit b1.ro. Acest declin a venit dupa ce Gazprom a avut exporturi mai scazute si a fost nevoit sa taie preturile pe piata…

- Grupul de stat BAIC, principalul partener al Daimler in societatea mixta din China, intentioneaza sa-si majoreze participatia detinuta in producatorul german de masini de lux, dupa ce in iulie a achizitionat 5% din Daimler, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Reprezentantii…

- Grupul energetic ungar MOL, prezent si in Romania, achizitioneaza participatia detinuta de Chevron la un camp petrolifer din Azerbaidjan cu suma de 1,57 miliarde dolari, dupa ce gigantii americani au inceput sa se retraga, dupa 25 de ani, din

- Marca Thomas Cook și brandurile hoteliere conexe vor fi cumparate de grupul chinez Fosun Tourism pentru 14,25 milioane de dolari, a anunțat compania chineza, transmite Reuters, citata de Mediafax.Activele achiziționate vor include marci comerciale, nume de domenii online, aplicații software și licențe…

- Grupul francez Renault si-a redus joi estimarile referitoare la vanzarile si profitul anului 2019, din cauza problemelor intampinate de producatorii auto la nivel mondial din cauza scaderii cererii pe unele piete majore, cum este cea din China, si a tranzitiei costisitoare la automobile mai putin poluante,…

- Grupul ungar MOL negociaza cu grupul american Chevron preluarea participatiei detinuta de acesta la o exploatare uriata de petrol din Azerbaidjan, pentru peste 2 miliarde de dolari, au declarat trei surse bancare si din industrie implicate in discutii, transmite Reuters.

- Grupul auto german Volkswagen se apropie de o decizie finala cu privire la constructia unei noi uzine in Turcia, a declarat joi un membru din Consiliul de Administratie al Volkswagen, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Un judecator din Delaware a decis ca consiliul de administrație al Tesla trebuie sa apara și sa apere pachetul de compensații al lui Elon Musk, intr-un proces in care un acționar al companiei reclama ca șeful companiei s-a imbogațit pe nedrept, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Pachetul…