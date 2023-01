Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile șocante ale baiatului impins sub tren in Seregno, au fost surprinse de camerele du supraveghere de pe peronul garii unde a avut loc atacul. Fiul de 14 ani al unei romance e victima unei tentative de omor careia i-a supraviețuit miraculos. Atenție, imaginile cu un puternic impact emoțional…

- Imagini cu impact emoțional! O adolescenta bate crunt o alta fata, la Nisporeni. Din imaginile video trimise redacției PROTV, se poate observa cum o adolescenta o lovește cu cruzime pe o alta fata, in timp ce o numește cu cuvinte necenzurate. De asemenea, se aude și cum o alta persoana care filmeaza,…

- Dupa ce zilele trecute salvatorii montani ne-au oferit informații pozitive despre situația ucranienilor pierduți in Munții Maramureșului, astazi au oferit o informație tragica. Unul dintre ucrainenii pierduți, a fost gasit decedat. In cautarea ucrainienilor a fost alocat un elicopter al Inspectoratului…

- IMAGINI cu IMPACT EMOȚIONAL, cel mai puternic viscol care s-a abatut asupra statului New York in ultimii 45 de ani, 56 de oameni au murit in Statele Unite din cauza viscolului si a gerului napraznic.Meteorologii avertizeaza ca ninsoarea si inghetul se vor domoli abia peste 2 zile. Autoritațile locale…

- „Poliția Romana – conform textului de pe portalul oficial- face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializata a statului, care exercita atribuții privind apararea drepturilor...

- Noi informații despre ororile la care au fost supuse cele doua surori de 10 și 12 ani, rapite și violate. Agresorul este recidivist, dar parinții fetelor nu știau acest lucru, iar individul a reușit sa le caștige increderea. La audieri, barbatul a recunoscut ororile.

- Lovitura de grație a Fortele pentru Operatii Speciale (SSO) ale Armatei Ucrainei care au distru doua blindate ale armatei ruse, dupa „doua atacuri bine țintite”, in urma carora se pare ca doar un mebru al echiajului acestora a supravețuit.