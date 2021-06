Băiatul rău al baletului mondial vine pentru prima dată în România (VIDEO) Starul internațional Sergei Polunin, considerat cel mai talentat dansator al generației sale, vine pentru prima data in Romania, ca invitat special al celei de–a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (23 iulie-1 august 2021). Admiratorii sai vor avea ocazia sa-l intalneasca joi, 29 iulie, de la ora 20:30, la Castelul Banffy din Bonțida, in cadrul unui eveniment cu totul special: Sergei Polunin Up, Close and Personal. Cu o zi inainte, pe 28 iulie, de la 19:00, la Casa de Cultura a Studenților din Cluj, celebrul dansator va discuta cu publicul dupa proiecția documentarului Dancer (r.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

