Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 16 ani, inarmat cu un cutit, a ranit un baiat in varsta de 8 ani la o scoala din estul Germaniei, relateaza News.ro. Incidentul a avut loc la Bischofswerda, la est de Dresda, a anuntat politia, potrivit agentiei germane de presa DPA. Baiatul, ranit la cap si la gat, a […]…

- Un adolescent de 16 ani a injunghiat un baiat de opt ani, miercuri, la o scoala din estul Germaniei, a anuntat politia, citata de News.ro. Incidentul a avut loc la Bischofswerda, la est de Dresda, a anuntat politia, potrivit agentiei germane de presa DPA. Baiatul – ranit la cap si la gat – a fost condus…

- Ședința ordinara a Consiliului Local Focșani din aceasta luna s-a derulat fara prea mari probleme sau discuții, deși a fost destul de „bogata”. 26 de proiecte au fost propuse pe ordinea de zi, plus inca trei introduse suplimentar, la inițiativa primarului Cristi Valentin Misaila. Insa in final, votul…

- Elevul de 17 ani care a injunghiat mortal o fata de 14 ani și a ranit grav un tanar de 19, in Gradina Botanica din Craiova, a fost arestat preventiv miercuri, 28 iunie, pentru 30 de zile. In fața anchetatorilor, tanarul a declarat ca nu cunoștea victimele, iar crima a comis-o din furie, fiind lovit…

- Baiatul care a ucis-o pe Melissa a fost arestat de oamenii legii. Adolescentul, in varsta de 17 ani, va sta 30 de zile in spatele gratiilor, dupa ce a injunghiat doi tineri. Iata noi informații cu privire la crima din Gradina Botanica din Craiova.

- Baiatul care a injunghiat doi tineri la Craiova in Gradina Botanica a fost arestat pentru 30 de zile. Adolescentul in varsta de 17 ani a injunghiat mortal o fata de 14 ani, in Gradina Botanica din Craiova, si l-a ranit grav pe tanarul care o insotea pe copila. Agresorul ar fi fiu de politist si […]

- Tanarul de 17 ani, care a injunghiat o fata și un baiat, marți, 27 iunie, in Gradina Botanica din Craiova, invața la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, fiind un elev „mediu, care nu a avut altercații și nici abateri grave”, au declarat miercuri, 28 iunie, reprezentanții liceului militar.„Elevul…

- HOTARARE… Elevul care, impreuna cu un consatean din comuna Hoceni, a dat o spargere la o sala de jocuri din Huși, in cursul lunii aprilie, a fost lasat de instanța sa paraseasca arestul la domiciliu, pentru a reveni la școala. Baiatul in varsta de 17 ani, elev in clasa a XI-a, a cerut inca din […] Articolul…