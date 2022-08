Băiatul în vârstă de șapte ani, rănit în holul PMB, a fost externat Copilul, care a suferit mai multe fracturi din cauza unei statui prabușite peste el in holul Primariei Municipiului București, a fost externat din Spitalul de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, unde a primit primele ingrijiri in secția de terapie intensiva, transmite Digi24. Dupa ce a fost stabilizat, copilul a fost operat pe data de 24 august. ”Luni, 22 august 2022, in jurul orei 13.40, in holul de la intrarea principala in sediul Primariei Municipiului București, a avut loc un accident implicand un copil de 7 ani, insoțit de tatal sau, care venise la primarie pentru rezolvarea unei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

