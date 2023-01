Băiatul din Hîncești, dispărut acum trei luni, a fost găsit Baiatul de 16 ani din satul Crasnoarmeiscoe, raionul Hincești, disparut acum trei luni, a fost gasit și reintors in familie, informeaza oamenii legii. In aceasta perioada, minorul s-ar fi aflat in raionul Cantemir, iar in seara zilei de joi, 5 ianuarie, a fost depistat viu și nevatamat la o stina din satul Cioara, raionul Hincești, precizeaza poliția. Reamintim ca adolescentul era de negasit Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

