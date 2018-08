Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intermediul Serviciului EURES din cadrul AJOFM Botosani, promoveaza oferta unui angajator din Spania de 150 locuri de munca vacante pentru femei.

- Pe fondul unui val de militari sositi din teatrele de operatii cu sindrom de stres post-traumatic, Ministerul Apararii a decis sa puna la bataie posturi super-specializate de psihologi „in domeniul securitatii nationale".

- Caz halucinant in județul Botoșani! Un copil in varsta de doar noua ani din orașul Flamanzi a ajuns in coma alcoolica la spital, dupa ce a fost gasit inconstient pe camp. In acest caz au fost declanșate mai multe anchete. Incidentul a avut loc duminica seara (22 iulie), copilul fiind preluat și internat…

- Inca un copil adus in coma alcoolica la Spitalul din Botoșani, in decurs de o saptamana. Baiatul de noua ani din orașul Flamanzi a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgențe, dupa ce a consumat alcool pe un camp. De altfel, mama copilului era, la randul ei, in stare de ebrietate și a recunoscut…

- Inca un copil a ajuns la spital, in coma alcoolica, in judetul Botosani. Un baiat de 9 ani din Flamanzi a fost dus in stare grava la urgenta dupa ce a fost gasit doborat de alcool pe un camp din afara localitatii.

- Nelu si Elena Ploiesteanu, primele declarații dupa moartea fiului lor. Artistul a slabit mult, iar soția lui sufera cumplit dupa ce Mihaița s-a stins din viața. Au trecut doua luni de la moartea lui Mihaița, iar cei doi nu iși pot reveni din șoc. Elena Ploieșteanu era cea care petrecea tot timpul cu…

- Zeci de povești de viața, unele aflate abia la inceput, altele cu final fericit, sunt reunite pe pagina de Facebook "Copiii niciodata uitați a Romaniei". Tineri din lumea intreaga, nascuți in țara noastra și adoptați de familii straine iși cauta acum parinții naturali. Cea mai recenta este postarea…

- Agentul Florin Remus Redinciuc a fost gasit vinovat in dosarul in care a fost acuzat ca l-ar fi lovit pe Gabriel- Remus Sipurel, un tanar care a fost crescut intr-un centru de plasament și care era banuit de comiterea unui viol. Acum, el va trebui sa ii plateasca victimei sale daune morale de 500…