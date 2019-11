Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Constanța au terminat, miercuri seara, golirea bazinelor cu dejecții din comuna Pecineaga, in care l-au cautat pe copilul de opt ani disparut de cinci zile, dar nu l-au gasit pe baiat, anunța MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV Avem toate contractele cu fonduri europene ale lui Dan…

- Iulian Alexandru Bitica, copilul de opt ani din localitatea constanțeana Pecineaga, nu a fost gasit, la cinci zile de la momentul la care a fost dat disparut. Pompierii au scos apa din cele doua bazine cu dejecții, indicate de anchetatori, insa nu a fost gasit pana acum niciun semn al prezenței baiețelului.…

- Dupa ce un ONG din Constanța care a trimis voluntari pentru gasirea baiețelului a lansat, pe Facebook, ipoteza ca acesta ar fi alunecat intr-unul din bazinele cu dejecții din comuna, pompierii ISU Dobrogea au inceput demersurile pentru golirea acestora. Aceștia au inceput golirea bazinelor,…

- Iulian Alexandru Bitica, copilul de opt ani din localitatea constanțeana Pecineaga, a fost cautat marți de scafandri specializați in cautari la mare adancime, in mediu toxic. Aceștia au „periat” doua bazine cu dejecții, insa nu au reușit sa-l gaseasca pe baiețel. Polițiștii spun ca in zona au fost aduse…

- Familia lui Iulian, copilul de 8 ani care a disparut sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce se juca in fața casei sale din localitatea Pecineaga, crede ca baiatul a fost rapit de pe strada, scrie Observator.tv. Forțe impresionante s-au deplasat in localitatea Pecineaga, pentru a-l cauta pe Iulian…

- Un baiat de 8 ani, care a disparut din fata locuintei sale in timp ce se afla la joaca, in localitatea constanteana Pecineaga, este cautat continuu de sambata seara, in prezent intervenindu-se si cu un elicopter care survoleaza zona. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, la cautari…

- Polițiștii constanțeni, alaturi de polițiști ai Garzii de Coasta și de jandarmi, ajutați de caini de urma, cauta un baiat de 8 ani din comuna Pecineaga, care a disparut in timp ce se juca in fața casei.

- Un copil de opt ani, din judetul Constanta, a disparut sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce se juca in fata casei sale din localitatea Pecineaga, relateaza Mediafax. Tatal sau i-a anunțat pe polițiști, in jurul orei 19.00, ca baiatul sau a disparut. Copilul se numește Iulian Alexandru Bitica și…