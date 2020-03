Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Timiș face, in aceasta dupa amiaza, ancheta epidemiologica la Liceul de Industrie Alimentara din Timișoara unde este elev adolescentul de 16 ani care, astazi, a fost depistat pozitiv la coronavirus. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, acesta este coleg cu alți 20 de adolescenți…

- Este alerta de astazi si in Timisoara, din cauza raspandirii coronavirusului. Pana acum, autoritatile au stabilit ca femeia de 38 de ani confirmata cu coronavirus a intrat in contact cu cel putin sase persoane.

- Alerta maxima in Maramures! Un barbat din Baia Mare este infectat cu temutul virus Autoritatile au anuntat vineri depistarea a inca doua cazuri de infectie cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un barbat de 45 de ani, din Baia Mare, si o femeie in varsta de 38 de ani, din Timisoara. Oferta…

- Autoritațile guvernamentale au confirmat existența a doua noi cazuri de romani infectați cu coronavirus – un barbat de 45 de ani din Maramureș, internat la Cluj-Napoca, și o femeie de 38 de ani, din Timișoara. Starea de sanatate a femeii este „buna”, in vreme ce barbatul este „intr-o situație mai buna”,…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Barbatul de 45 de ani este din Baia Mare. El e din afara zonei de carantinaj, intors in țara pe 25 februarie. El a fost la doctor in Italia, […] Source

- Un asistent medical care lucreaza in Germania este suspect de infectie cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a ajuns in aceasta dimineata la UPU Resita, de unde a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara.

- UPDATE – Tanarul din Bacau, care s-a intors acum aproximativ o saptamana din China si care prezenta simptome gripale, NU este infectat cu noul coronavirus, afirma reprezentantii Spitalului judetean de urgenta Bacau. Potrivit corespondentului nostru, Gabrie Pop, studentul de 24 de ani fusese transferat…

