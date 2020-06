Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu a venit cu o reacție dupa ce Mitropolia Moldovei, subordonata canonic Patriarhiei de la Moscova, promoveaza in mod oficial toate teoriile nedovedite stiințific, privind tehnolgia 5G, coronavirusul și microciparea."Doamne iarta-ma și pazește-ma de pacate.

- O știre ce aduce in aceeași fraza numele lui Catalin Botezatu și dosarul arabilor care au vandut spirt contrafacut ține primele pagini ale ziarelor inca de la primele ore ale dimineții. Acuzațiile sunt grave, iar Spynews.ro l-a contactat pe designer pentru o prima reacție.

- O campanie la nivel national prin care sunt sustinute eforturile medicilor in lupta contra Covid-19, promovata de agentia McCann, a provocat mai multe controverse. Imaginile cu medicii in ipostaze de sfinti au starnit reactii dure din partea Bisericii ortodoxe Romane, a Primaria Capitalei si a unor…

- „In conditiile aspre ale actualelor reglementari valabile in starea de urgenta, slujbele din aceasta perioada, inclusiv slujba de Florii si cea a Invierii, vor fi savarsite in biserici, din nefericire, fara credinciosi. Acestia le pot urmari/asculta (pe cele de la Catedrala Patriarhala) in primul rand…

- "Ministrul Vela incearca sa-și acopere incoerența masurilor adoptate prin ordonanțele militare aruncand, din nou, vina pe PSD. Este rușinos sa vii sa invoci ZVONURI pentru a fundamenta o decizie luata la nivel oficial. Ministrul Vela decredibilizeaza total Ministerul pe care il reprezinta,…

