- Baiatul care a injunghiat doi tineri la Craiova in Gradina Botanica a fost arestat pentru 30 de zile. Adolescentul in varsta de 17 ani a injunghiat mortal o fata de 14 ani, in Gradina Botanica din Craiova, si l-a ranit grav pe tanarul care o insotea pe copila. Agresorul ar fi fiu de politist si […]

