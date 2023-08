Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani din județul Suceava a fost mușcat de o vipera chiar in curtea casei. Incidentul s-a petrecut in curtea gospodariei din Siliștea Noua, orașul Dolhasca, in timp ce copilul se juca langa un coteț. La un moment dat, de sub acel coteț a ieșit un șarpe care l-a mușcat pe baiat. Parinții…

- Un copil a fost mușcat de o vipera in Valea Cernei, masivul Godeanu. A fost ceruta și intervenția unui elicopter SMURD. Copilul a ajuns foarte repede la locul unde parinții aveau mașina și aceștia au plecat cu el catre Herculane, unde sunt așteptați de elicopterul SMURD. Vor face joncțiunea intr-una…

- Este alerta in localitatea Vulturu, județul Tulcea, dupa ce o fetița in varsta de 4 ani a disparut din curtea casei. Pompierii și polițiștii o cauta pe cea mica, dupa ce mama ei i-a anunțat ca minora nu e de gasit.

- Copil de 3 ani atacat de un Amstaff. Un copil in varsta de 3 ani, din Lupeni, judetul Hunedoara, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa. Micutul a fost muscat de piciorul drept si a fost…

- Copilul in varsta de 11 ani a fost stabilizat la Suceava, insa a fost transferat la Iași, fiind internat la Spitalul „Sfantul Spiridon”. Micuțul are afectata vederea, iar in momentul de fața este sub tratament și monitorizare.