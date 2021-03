Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 16 ani, disparut de pe raza localitații Tomnatic, județul Timiș. La data de 10 martie a.c., Pasca Sebastian ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, județul Timiș, iar pana…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 50 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. Constantin Mitrache a plecat in data de 23 ianuarie a.c. de la domiciliul sau din municipiul Lugoj, strada Herendeștiului,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 50 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. Constantin Mitrache a plecat in data de 23 ianuarie a.c. de la domiciliul sau din municipiul Lugoj, strada Herendeștiului,…

- Doua adolescente din localitatea Chiajna, județul Ilfov, au disparut de acasa, miercuri, și nu s-au mai intors, iar mamele celor doua au anunțat Poliția, care a inceput cautarile. Polițiștii Serviciului...

- Comunicat. Politiștii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza cercetari pentru depistarea unei minore. In cursul acestei zile, 9 ianuarie 2021, polițiștii au fost sesizați despre faptul...

- Ancheta a polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un copil de 13 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timiș sunt in alerta dupa ce a fost sesizat faptul ca un minor de 13 ani a disparut de pe raza orașului Recaș. Jurjescu Constantin Adrian a plecat voluntar, ieri, de la domiciliul sau și pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj, județul Timiș. „In data de 22 decembrie a.c., Merzsan Izabela a plecat voluntar din incinta Centrului de Plasament Lugoj, iar pana in prezent…