- Potrivit informatiilor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Busteni, tanarul a cazut din poteca turistica peste 100 de metri si a ajuns in apa. El a suferit o fractura deschisa de femur si este hipotermic."Salvamontisti din Busteni si Prahova fac eforturi in aceste momente pentru a-i salva viata…

- O fetita de 7 ani, care se afla pe o trotineta electrica pe DN 24, in judetul Vaslui, a fost lovita de o masina, fiind in stare grava. Victima, intubata, a fost preluata de un elicopter SMURD.

- Iubești muntele, adrenalina și vrei sa iți ajuți semenii aflați in dificultate? Noi iți oferim ocazia de a te alatura unei echipe profesioniste, cu oameni daruiți meseriei nobile de salvator montan. De ce este nevoie de voluntari? Pentru ca unde-s mulți, puterea crește. Cum Abruptul Prahovean al Bucegiului…

- Un elev de 17 ani, din Timisoara, a fost injunghiat, miercuri dimineața, dupa un conflict cu alti adolescenti. Agresiunea s-a produs in timp ce elevul mergea spre școala. El a avut o altercație cu alți adolescenți de aceeași varsta, au spus martorii care au sunat la 112, potrivit Digi24. Un baiat și…