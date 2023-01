Băiat de 16 ani, atacat de o ursoaică într-o pădure din Harghita Un tanar de 16 ani a fost la un pas de tragedie, dupa ce a fost atacat de o ursoaica, in zona satului Aldea, comuna Marinis. Baiatul prezinta rani in mai multe zone ale corpului. Cei doi tineri au vrut sa mearga sa isi caute un prieten aflat cu caprele la pascut, pe un deal. Insa, aceștia s-au intalnit cu o ursoaica. In incercarea de a sapa de ursoaica, cei doi baieți au luat-o la fuga. Insa, la un moment dat, unul dintre baieți a cazut si a fost muscat de picior, iar ursul a incercat sa il traga intr-un tufis. Baiatul a fost salvat de prietenii sai, care atunci cand au vazut ce se intampla au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

