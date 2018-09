Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o mașina în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, în comuna Stoina, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, accidentul…

- Polițiștii clujeni au identificat și depistat un tânar acuzat de vandalizarea unui autoturism parcat pe o strada din zona centrala a municipiului Cluj-Napoca.”La data de 31 august a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Un accindet grav a avut loc, vineri la ora 15.50, pe D 107 F, intre Unirea și Razboieni. Un barbat de aproximativ 60 ani, care traversa prin loc nepermis a fost lovit de un autoturism. Victima se afla in stare de inconștiența fiind resuscitat de personalul de la ambulanța. Revenim cu amanunte.

- Tragedia s-a petrecut in localitatea Segarcea. Adolescentul traversa strada in fuga, prin loc nepermis si fara sa se asigure in momentul in care a fost lovit in plin de un sofer in varsta de 21 de ani. In urma impactului, baiatul de 16 ani a murit pe loc. Soferul nu consumase bauturi alcoolice…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost ranit intr-un accident produs joi pe un drum local din comuna damboviteana Tetcoiu, unde un autoturism a derapat si s-a lovit violent de un stalp de electricitate pe care l-a rupt. Politistii sositi la locul accidentului au constatat ca in vehicul se aflau…

- La un pas de tragedie. O femeie în vârsta de 61 de ani a fost lovita de un automobil în timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul s-a produs ieri, în jurul orei 12:30 în orașul Soroca. Potrivit poliției, în timp ce batrâna traversa…

- Politistii efectueaza verificari in cazul unui accident de circulatie produs pe DN 25, soldat cu o victima. Un sofer de 49 de ani s-a trezit in fata masinii cu un minor si nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.