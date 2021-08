Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Emanuel Gomboș, un baiat de 13 ani din Reșița, este cautat de familie și poliție dupa ce a fost dat disparut. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin s-au autosesizat, luni seara, in jurul orei 22.00, in urma vizualizarii unei postari pe o rețea de socializare, fiind identificata…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei tinere de 21 de ani, disparuta din municipiul Reșița. „Azi-noapte, la ora 01.24, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre mama acesteia despre faptul ca ieri,…

- Ați vazut-o? Politistii buzoieni cauta o minora de 5 ani și 7 luni, care a plecat de la domiciliu. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa apeleze la poliție. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Judetului Maramureș efectueaza cautari in vederea depistarii unui barbat de 58 ani, Costin Liviu, care a disparut de la domiciliul sau din satul Copalnic, de aproximativ o luna și nu a mai revenit pana in prezent. Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de…

- Doi copii, cu varste de 5 si 3 ani, au disparut de acasa, din satul Globurau, comuna Mehadia, judetul Caras Severin. Forțe impresionante, printre care și un elicopter, sunt implicate, joi dimineața, in acțiunea de cautare a celor doi micuti. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin s-au mobilizat de urgența și efectueaza la aceasta ora, cautari in vederea depistarii cat mai rapide, a 2 frați de 3 și 5 ani, care au disparut de la domiciliul din satul Globurau, comuna Mehadia. The post Cautari disperate in vestul țarii:…

- CARAS-SEVERIN – Politistii caraseni vorbesc despre folosirea cu succes, in diferite misiuni, a cainilor de serviciu ce apartin IPJ CS! Nu, nu este vorba despre eroii legendari ai filmelor americane, ci despre doi caini de serviciu ai Politiei Caraș-Severin, ajunsi la final de cariera. Insa ei nu sunt…

- CARAS-SEVERIN – Situatia este una alarmanta, potrivit celor de la USR Plus, care spun ca 20 din cele 77 de localitati carasene nu au nici macar un medic de familie! „Datele, extrem de ingrijoratoare, ne-au parvenit in urma unei solicitari adresate Casei Județene de Sanatate Caraș-Severin. Situația este…