Politia Romana a emis, vineri seara, un mesaj RO-ALERT – alerta portocalie privind disparitia unui minor de 13 ani din judetul Galati. Iar mesajul a avut efect: baiatul a fost gasit in Gara de Nord din București. The post Baiat de 13 ani din Galați, gasit in Gara de Nord dupa un mesaj RO-ALERT trimis in mai multe județe și București first appeared on Money .