- La data 21 iunie 2024, in jurul orei 12:00, polițiștii Secției de Poliție Rurala Crișcior au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca fiul concubinului sau, STARCA MARIAN DORU, poreclit „Doli” (foto), in varsta de 13 ani, din comuna Crișcior, a plecat voluntar de la domiciliu, in data de 20…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, de 10 ani, disparut de pe raza comunei Satchinez, judetul Timis. Polițiștii timișeni au fost sesizați luni cu privire la faptul ca „in seara zilei de 16 iunie, Magda Vladi Madalin…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru depistarea unui baiat in varsta de 16 ani, dat disparut astazi de familie, dupa ce a plecat de acasa acum patru zile. „In data de 28 mai 2024, la ora 15:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au fost sesizați, sambata, de o femeie, de 34 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca, in dimineața acestei zile, fiica sa, MITU MICHAELA-MONALISA, de 12 ani, a plecat de la domiciliul comun și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,50…

- La data de 15 mai, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați despre faptul ca minora VARGA COSMINA, de 14 de anim din Ruscova, a plecat de la domiciliu in data de 13 februarie a.c., iar pana in prezent nu a revenit. Semnalmente: 160 cm inalțime, greutate 60 de kilograme, culoare par blond, ochii…

- Politiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cercetari pentru depistarea unui barbat de 68 de ani, din comuna Glimboca, care a plecat de la domiciliu și pana in prezent nu a revenit la adresa. „Polițiști de la Secția 10 Poliție Rurala Oțelu Roșu au fost sesizați despre faptul…

- Ce au transmis oamenii legii in acest cazFamilia barbatului este disperata și a solicitat ajutorul populației pentru ca Cristian Gheorghe sa fie gasit teafar și nevatamat.Semnalmentele barbatului disparut sunt urmatoarele: inalțime 1,60 m, greutate 40 kg, constituție astenica, ochi albaștri, fața prelunga…

- ”La data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 00:20, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 7 Daneasa au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul ca fiica sa, PANTAN ROXANA-ANA-MARIA, in data de 7 aprilie a.c., ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau si nu…