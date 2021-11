Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat, in varsta de 10 ani, din localitatea Piatra Soimului, este in stop cardiorespirator dupa ce o stiva de lemne s-a prabusit peste el marti dupa-amiaza, informeaza Agerpres . Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca tragedia s-a produs in sat, unde se aflau mai…

- Un baiat in varsta de 10 ani, din localitatea Piatra Soimului, este in stop cardiorespirator dupa ce o stiva de lemne s-a prabusit peste el marti dupa-amiaza. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat pentru AGERPRES ca tragedia s-a produs in sat, unde se aflau…

- Un barbat a murit dupa ce un TAF s-a rasturnat, joi, peste el, intr-o zona forestiera din localitatea Cuejdi - comuna Garcina. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat pentru AGERPRES ca o a doua victima este resuscitata la fata locului de paramedici. "TAF-ul s-a…

- Un autoturism a fost lovit, miercuri seara, de un tren de pasageri la o cale de nivel cu trecerea ferata din localitatea Dumbrava Rosie. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca autoturismul ar fi oprit prea aproape de linia ferata si astfel a fost acrosat. ‘Conducatorul…

- Un barbat, de 46 de ani, din localitatea nemteana Oniceni, a murit, luni, dupa ce a incercat sa opreasca un tractor care o luase la vale, informeaza Digi24 . Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca victima conducea tractorul spre deal, pe un drum greu accesibil, iar…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a precizat ca autocarul a lovit in partea din spate un TIR incarcat cu cereale, care se deplasa in aceeasi directie.,,In urma accidentului rutier a rezultat o victima, o femeie de 49 de ani, care a fost preluata de echipajul SAJ si transportata…

- Un barbat in varsta de 41 ani a decedat, miercuri seara, dupa ce a fost calcat de un autoturism pe drumul national DN 17B, in localitatea Poiana Teiului din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Andrei Grancea, a declarat ca soferul a anuntat ca victima era intinsa pe carosabil. „Evenimentul…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Andrei Grancea, a declarat ca soferul a anuntat ca victima era intinsa pe carosabil."Evenimentul a fost anuntat prin apel la 112 de catre soferul unui autoturism, afirmand ca a dat peste un pieton care era intins pe sosea. Pietonul a ramas sub masina", a precizat purtatorul…