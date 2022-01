Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 22 ianuarie 2022, in jurul orei 14.30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca 3 minori, care se aflau pe raza unui lac inghețat, situat in localitatea Dumbravița, județul Brașov, au cazut in acesta, ca urmare…

- Un barbat s-a alunecat și a cazut sub gheața de pe lacul La izvor, din capitala. Din fericire, acesta a fost doar un exercițiu prezentat de salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, pentru a demonstra cum sunt scoase la mal victimele, dar și a oferi sfaturi practice, in cazul in…

- Un tanar din municipiul Fagaras a murit, marti seara, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui imobil. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, barbatul avea 27 de ani. La fata locului incidentului au fost directionate cate un echipaj de la SMURD si de la Ambulanta.Din…