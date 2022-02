Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar cu vârsta de 19 ani a fost batut și jefuit pe o strada din Chișinau. Victima a ramas fara geanta în care avea actele de identitate și bani. Cazul a avut loc la data de 17 ianuarie. Tânarul a apelat Serviciul de Urgența 112, solicitând intervenția…

- Un elev de 17 ani, din Timisoara, a fost injunghiat, miercuri dimineața, dupa un conflict cu alti adolescenti. Agresiunea s-a produs in timp ce elevul mergea spre școala. El a avut o altercație cu alți adolescenți de aceeași varsta, au spus martorii care au sunat la 112, potrivit Digi24. Un baiat și…

- Un polițist local a fost filmat de catre camera de bord al unui vehicul cand bate un om al strazii pentru ca nu purta masca de protecție. Evenimentul a avut loc in Sibiu, in cursul zilei de sambata. Polițist filmat cand bate un om al strazii Evenimentul a avut loc in sambata și a fost […] The post Om…

- Un polițist local din Sibiu l-a batut pe un om al strazii pentru ca acesta nu purta masca de protecție. Potrivit imaginilor filmate de martori, polițistul s-a enervat foarte tare pe cerșetor pentru ca acesta era și sub influența alcoolului. Și cerșetorul se enervase pe polițist, pentru ca primise o…

- Forțe din Poliție și Jandarmerie intervin la un scandal in Bolintin Vale, județul Giurgiu, miercuri seara, dupa ce un șofer de microbuz a fost lovit cu piatra in cap și a murit, duminica la spital, in urma unui scandal izbucnit pe strada. Agresorul a fost arestat preventiv. Poliția Giurgiu a anunțat,…

- Actele de sesizare au fost inaintate organelor de politie in vederea continuarii cercetarilor.Un elev al unui liceu din municipiul Ramnicu Valcea a fost batut pe strada, in fata unitatii de invatamant, de catre un alt adolescent, de 16 ani. Incidentul a avut loc vineri dupa amiaza, in fata liceului.…

- Incidentul a avut loc in vara anului 2020, dar pana in prezent polițiștii de la Secția 1 de Poliție Cluj au mușamalizat dosarul, potrivit Foaia Transilvana .Acum, cei doi polițiști s-au filmat singuri in timp ce mituiau cerșetorul cu 500 de lei pentru a renunța la acuzație, mai relateaza sursa citata.…