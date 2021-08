Baia modernă – detalii cărora să le acorzi atenție Construirea unei bai de la zero presupune multe detalii la care sa fii atent, pentru ca toate instalațiile sa fie funcționale și, ulterior, estetice. Daca iți dorești o baie moderna, lucrurile sunt puțin mai complexe decat a instala, pur și simplu, obiectele sanitare, caci exista unele imbunatațiri și aspecte, pe care este nevoie sa pui accentul, pentru a oferi un anumit aer noii camere de baie. Ce detalii sa iei in considerare cand amenajezi baia? Cada de baie sau duș? Alegerea dintre cada de baie și cabina de duș este una destul de dificila. Incepe prin a lua in considerare avantajele și dezavantajele… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

