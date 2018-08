Baia Mare. Un nou proiect civic: "Fără puturoși în funcții publice" Catalin Cherecheș propune un nou proiect civic prin care dorește evaluari anuale cu privire la activitatea tuturor aleșilor, de la cei locali, la președintele Romaniei. Numele propus este "Fara puturoși in funcții publice". "Daca ești puturos și prost trebuie sa stai acasa" "Eu consider ca pe același palier putem pune acest proiect civic ‘Fara penali in funcții publice’ cu alt proiect civic, ‘Fara puturoși in funcții publice’. Asta pentru ca mecanismele de verificare trebuie sa fie foarte clare. Trebuie ca evaluarea sa fie facuta anual cu privire la modul in care iși indeplinesc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

