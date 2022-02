Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, polițiștii de prevenire impreuna cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog au desfașurat primele activitați in cadrul proiectului Zbor spre infern la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Proiectul vizeaza consumul de substanțe interzise și are…

- accMarți, 15 februarie, la ora 17.48, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Hideaga a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 51 de ani din Baia Sprie,…

- 12Luni, 14 februarie, in jurul orei 12.00, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.J. 108/P. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism, avand direcția de deplasare spre Oarța de Sus, condus de catre un barbat de 31 de ani din Baița de…

- Duminica, 13 februarie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de o femeie de 54 de ani despre faptul ca soțul ei, Roman Gheorghe, in varsta de 61 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu in aceeași zi, in jurul orei 14.00, și nu s-a mai intors pana in prezent. ”Semnalmente: inalțime 1,65 m, greutate…

- Azi-noapte, polițiștii baimareni au intocmit doua dosare penale privind comiterea infracțiunii de conducerea sub infleunța alcoolului, fapta prevazuta și pedepsita de art. 336 din Codul Penal. In fapt, unul dintre conducatorii auto a fost interceptat de polițiști in urma unui apel 112 prin care s-a…

- usIn urma investigațiilor derulate de polițiștii de investigații criminale romani și a cooperarii polițienești internaționale au fost depistați trei barbați, banuiți de talharie și tentativa la omor, fapte ce ar fi fost comise in Germania. La data de 26 ianuarie 2022, autoritațile germane au inițiat…

- In urma investigațiilor derulate de polițiștii de investigații criminale romani și a cooperarii polițienești internaționale, au fost depistați trei barbați, banuiți de talharie și tentativa la omor, fapte ce ar fi fost comise in Germania. La data de 26 ianuarie 2022, autoritațile germane au inițiat…

- Azi, 22 noiembrie 2021, se implinesc 137 de ani de la nașterea Fericitului Alexandru Rusu, primul Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș. Pe data de 2 februarie 1931, Preasfințitul Alexandru a fost instalat solemn ca Episcop in catedrala „Adormirea Maicii Domnului” de pe strada Vasile Lucaciu…