Baia Mare: Un bărbat și-a forțat fosta concubină să meargă împreună cu el acasă Luni, 10 ianuarie, la ora 10.33, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca un alt barbat iși agreseaza concubina pe strada Republicii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat persoana vatamata ca fiind o tanara de 21 de ani din Coltau, care a relatat faptul ca in momentul in care a iesit din incinta Tribunalului Maramureș s-a intalnit cu fostul comncubin, un barbat de 36 de ani din Baia Sprie, care ar fi incercat sa o duca cu forța la domiciliul lui, cu un taxi. Tanara a refuzat sa mearga impreuna cu… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

