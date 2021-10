BAIA MARE – Trei mașini implicate într-un accident pe strada Europa Al doilea accident pe ziua de azi pe strada Europa din Baia Mare. Daca primul a fost soldat doar cu pagube materiale, acest al doilea accident a fost unul cu victime in care au fost implicate trei autoturisme. Despre accident au fost informați polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, care, la fața locului au constatat faptul ca in accident au fost implicate trei autoturisme conduse de trei barbați cu varste cuprinse intre 27 de ani și 60 de ani. „Conducatorii auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero in toate cazurile. In urma accidentului rutier, șoferul de 27 de ani a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

