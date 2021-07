Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri polițiștii au emis doua ordine de protecție provizorii. Intr-un caz, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic de catre concubin. La fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 44 de ani din Chelința.…

- La data de 21 iunie 2021, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie, de 44 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca, in jurul orei 19.30, ar fi fost agresata și amenințata cu acte de violența, de catre concubin. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de…

- Joi, 17 iunie, ora 16.55, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta i-a sustras un autoturism din fata imobilului de domiciliu. La fața locului, polițiștii au identificat apelantul ca fiind un barbat de 38 de ani,…

- lșaptopJoi, 10 iunie, la ora 14.56, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Baia Mare au fost sesizați, prin plangere, de catre un barbat de 32 ani din municipiu, despre faptul ca in perioada 03.06.2021 – 08.06.2021 a fost inșelat de catre persoane necunoscute care și-au declinat calitatea…

- Vineri, 28 mai, la ora 15.30, polițiștii Postului de Poliție Comunal Sacel și ai Poliției orașului Saliștea de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca la un imobil de pe raza comunei Sacel s-a produs un scandal in familie. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca intre un barbat de 35…

- In data de 24.05.2021, in jurul orei 20:30, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata telefonic de catre o hunedoreanca despre faptul ca este victima a violentei in familie. In cel mai scurt timp, la fata locului s-au deplasat politistii, care au aplanat starea conflictuala si au identificat…

- Miercuri, 21 aprilie, la ora 14.35, polițiștii au identificat pe sensul de ieșire din Romania, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, un tanar de 21 de ani, domiciliat pe raza județului Maramureș. In urma verificarilor specifice, s-a constatat ca maramureșeanul figureaza in consemn…

- Pe 14 aprilie, polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurala Ghimpați au fost sesizați prin intermediul S.N.U.A.U. 112 de catre personalul medical din cadrul unei unitați spitalicești din municipiul București cu privire la faptul ca o tanara din comuna Rasuceni, județul Giurgiu a fost agresta fizic de catre…