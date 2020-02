Baia Mare: Tanar surprins, in timp ce fura, de catre un jandarm aflat in timpul liber

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in jurul orei 09:00, un jandarm aflat, in timpul liber, la cumparaturi intr-un supermarket din Baia Mare, a observat un tanar care a sustras pachete cu țigari pe care apoi le-a ascuns in haina și a trecut de casele de marcat fara sa le achite. In acel moment, jandarmul a intervenit și l-a…

- Jandarmii maramureseni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta cetatenilor, care vor fi prezenti pe timpul desfasurarii manifestarilor sportive ce vor avea loc si in acest sfarsit de saptamana. Astfel, duminica, incepand cu ora 17:00, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare se va…

- Jandarmeria Montana Maramures actioneaza in zona de responsabilitate pentru asigurarea si mentinerea ordinii publice in statiunile montane si pe traseele turistice, axandu-se in permanenta pe accentuarea prezentei in mijlocul populatiei. Jandarmii de la Posturile Montane Suior, Cavnic, Valea Vaserului…

- Politistii din Baia Mare au intocmit dosar penal si desfasoara cercetari dupa ce au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt din supermarket. O femeie din municipiu a reclamat ca in timp ce se afla la cumparaturi, persoane necunoscute au profitat de neatentia sa si i-au sustras portofelul din…

- A devenit deja o traditie ca an de an, premergator Sarbatorilor de Iarna, Corala Militara „Pintea Viteazul” a Jandarmeriei Maramuresene, sa incante locuitorii Maramuresului prin colindele interpretate. Infiintata in anul 2001, la inceput constituita din militari in termeni, ca mai apoi acestia sa fie…

- A devenit deja o traditie ca, in preajma marilor sarbatori religioase, jandarmii maramureseni sa sprijine anumite cazuri sociale. Acum, cu ocazia sarbatorii religioase dedicata Sfantului Ierarh Nicolae facatorul de minuni, militarii si-au propus sa aduca un strop de bucurie unei mame vaduve si celor…