Baia Mare, soseaua de centura. Umilinta continua. Nimeni nu vrea sa ia lucrarile de reabilitare, spune Ministerul Transporturilor

- Polițiștii trag un semnal de alarma privind faptul ca indisciplina pietonala si neacordarea de prioritate pentru pietoni reprezinta a doua cauza generatoare de accidente rutiere grave la nivelul judetului Suceava. Practic, aproape zilnic se inregistreaza accidente cu implicarea pietonilor in ...

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs, joi dupa-amiaza, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a cazut in șanțul de pe marginea drumului, in apropiere de intersecția cu drumul spre localitatea Drambar. Cauzele și imprejurarile in…

- Pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud" au fost aprobate prin Legea nr. 6/2017, credite de angajament in valoare de 152 de milioane de lei, amintesc reprezentantii Ministerului Transporturilor, care ii citeaza pe cei ai CNAIR. Pe parcursul anului…

- Unul din 15 copii din Romania e obez. Saracia ne „salveaza", mulți copii, aceștia fiind prea saraci pentru a avea mai mult de o singura masa pe zi și, astfel, se mențin la o greutate apropiata de normal. Ne așteptam la o creștere exponențiala a cazurilor de obezitate infantila in perioada urmatoare",…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj Napoca trebuie sa ia de urgența masurile care se impun pentru aducerea drumurilor naționale la un stadiu normal de funcționare.foto Drumurile naționale care traverseaza municipiul Baia Mare se afla in administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii…

- Un accident produs marti seara pe Soseaua de Centura, sensul catre Bucuresti, s-a soldat cu ranirea a doi barbati. Un autoturism si o autoutilitara care se deplasau in acelasi sens au intrat in coliziune, din cauza manevrei gresite a unuia dintre conducatorii auto.

- Situatie fara precedent pe o sosea din Romania. Pentru a reduce numarul de accidente pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, politistii au fost nevoiti sa amplaseze o autospeciala care inregistreaza traficul 24 de ore din 24. Masina politiei a fost amplasata in zona in care s-au intamplat in ultimii…

- O explozie de proporții s-a produs in Ontario, Canada. Din primele informații intre 15 și 20 de persoane au fost ranite, dintre care trei sunt in stare grava. Explozia a fost produsa ca urmare a amplasarii unui dispozitiv improvizat intr-un restaurant, scrie presa internaționala. Poliția canadiana a…