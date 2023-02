BAIA MARE – Scandal la un salon de tuns căței. Ce acuze aduce proprietara Scandal la un salon de infrumusețare canina din Baia Mare. Proprietara acestui salon acuza ca a fost agresata de un barbat, mai precis de un vecin din blocul unde este acum acest salon. Aceasta susține ca a fost depusa plangere la poliție și acum se așteapta sa se ia masuri. „Am fost stransa de gat, lovita cu pumnii și aruncata pe scari de vecinul de deasupra salonului. Asta pentru ca l-am surprins la geam incercand sa intre prin efracție. Colega mea spunandu-mi de mai mult timp ca gasește fire de par brunete in salon și cineva umbla la geamuri… Am chemat Poliția, i-au dat o amenda de 200 lei,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

