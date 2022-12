Vineri, 16 decembrie, la ora 18.45, polițiștii baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Vasile Alecsandri. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 65 de ani din Baia Mare a surprins și accidentat un pieton de 47 de ani, care traversa partea carosabila in calitate de pieton. In urma impactului, pietonul a suferit vatamari corporale, motiv pentru care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, iar in cazul pietonului rezultatul…