Baia Mare: Operatori economici din zona unităților de învățământ, amendați de polițiști Joi, 15 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat in municipiul Baia Mare pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul aparatelor de marcat electronice de catre operatorii economici din zona unitaților de invațamant, precum și pentru protejarea populației impotriva unor acte de comerț ilicit. Astfel, in urma activitaților desfașurate, polițiștii specializați au verificat 21 de societați comerciale și 12 persoane fizice, care desfașoata activitate in zona instituților de invațamant. Polițiștii au aplicat patru sancțiuni contravenționale,…

