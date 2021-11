Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la ora 12.15, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier semnalat prin S.N.U.A.U. 112. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre o tanara de 19 ani din Recea, a condus un autoturism dinspre bulevardul Decebal inspre strada Europa, la ieșirea…

- Ambulanta In noaptea de 6 spre 7 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier din Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Independenței din municipiu. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat de 49 de ani din Farcașeni, aflat in calitate de pieton…

- Vineri, 29 octombrie, la ora 19:10, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident pe bulevardul București din municipiu. ”La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o tanara de 22 de ani din Baia Mare a condus un autoturism pe bulevardul București, iar la un…

- Ambulanta In urma cu puțin timp, prin 112, a fost anunțat un accident rutier cu o persoana incarcerata. Evenimentul rutier s-a petrecut in Firiza, zona Valea Romana (baraj). La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor, dar și polițiștii care urmeaza a stabili cauzele producerii accidentului rutier.…

- Polițiștii din Seini au fost sesizați ieri, 8 octombrie, cu privire la producerea unui accident rutier. Oamenii legii au constatat la fața locului faptul ca in timp ce un barbat de 39 de ani din Tauții Magherauș a condus un autoturism pe strada Cuza Voda, a ajuns la intersecție cu strada Conac, unde…

- Polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin plangere, in ultima zi a lunii septembrie, de catre o baimareanca de 47 de ani despre faptul ca la data de 29 septembrie, in timp ce se afla la locul de munca, ar fi fost agresata de catre un tanar. Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș precizeaza…

- Furt de zile mari azi, 24 septembrie, in Baia Mare. Polițiștii din oraș au fost sesizați cu privire la producerea unui furt pe bulevardul Traian din municipiu, la fața locului fiind identificata persoana vatamata ca fiind un barbat de 60 de ani din Baia Mare. Baimareanul a reclamat faptul ca din mașina…

- In perioada 16 – 22 septembrie a.c., la nivel național, polițiștii rutieri vor acționa in cadrul Proiectului ROADPOL – Safety Days, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Oficialii Poliției Romane spun ca in aceste zile la nivel european se va desfașura operațiunea…