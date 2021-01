Baia Mare: Ninge ca în poveşti; circulaţie paralizată (FOTO) „Iarna nu mananca lupul” spune o vorba din batrani. Si se pare ca aveau dreptate. Bucuria copiilor din generatiile trecute care abia puteau fi adusi in casa de pe partiile improvizate pe strazi, a umplut si Baia Mare. Inca de ieri a nins intr-una fapt ce a produs un strat gros de zapada. Doar ca dincolo de faptul ca incanta privirea, stratul de omat a ingreunat foarte mult circulatia. Baimarenii aflati in drum spre locurile de munca s-au vazut nevoiti sa schimbe ruta din cauza aglomertiei. Nu putini au fost cei care au facut spectacol in intersecti prin derapaje „naturale”. Conditiile de circulatie… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

