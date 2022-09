Stiri pe aceeasi tema

- Prezența numeroasa la cea de-a V-a ediție a Targului expozițional de berbeci, desfașurat luni, 29 august, in Baia Mare, pe strada Europa (varianta de ocolire) langa Maravet. Crescatori de berbeci din Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud și-au prezentat oferta de animale pentru cei doritori…

- Este vorba despre proiectul denumit „Satele Unite ale Maramuresului si Satmarului”. Proiectul va debuta cu o dubla expediție a celor doua grupuri de tineri care vor porni din Baia Mare și Scarișoara in cautarea valorilor identitare ale neamului. Delegațiile vor pleca la drum folosind caruțele, iar potrivit…

- Ziua de 13 a fost o zi cu ghinion pentru mai mulți șoferi din Maramureș. Polițiștii rutieri baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 182B ieri, 13 iulie. Cercetarile au stabilit ca un barbat de 46 de ani din Copalnic Deal, aflat la volanul unei autoutilitare, condus din direcția…

- Ieri, 04 iunie, in jurul orei 14.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma celor constatate, polițiștii au stabilit faptul ca, o femeie de 31 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism pe bulevardul Independenței, condus…

- Specialiștii Agenției de Protecție a Mediului sunt cei care monitorizeaza zilnic calitatea aerului din Baia Mare. Tot ei ne spun și cand respiram cel mai curat aer in municipiul reședința de județ. Și anume atunci cand este vacanța și elevii nu merg la școala. Aerul este cel mai poluat in special in…

- Azi-noapte, polițiștii baimareni au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Decebal din municipiu. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 22 de ani din Faurești, aflat la volanul unui autoturism, ajungand la intersecția cu strada Dragoș Voda…

- Baiuțul este singura comuna din Maramureș unde motocicliștii sunt cei care fac o treaba buna in promovarea acestei localitați. Tot in Baiuț sunt evenimente dedicate iubitorilor de mașini de teren, enduro ș.a.m.d. In finalul de saptamana trecut am avut o noua ediție a evenimentului Motoinocența, acțiune…