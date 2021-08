Baia Mare: Mărfuri bănuite că ar fi contrafăcute, confiscate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Azi, 12 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au executat o acțiune pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica pe timpul sezonului estival, pentru prevenirea raspandirii SARS-Cov2, pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun și pentru descoperirea și combaterea evaziunii fiscale, pentru protejarea populației impotriva unor activitați de comerț ilicit. In cadrul acțiunii, au fost identificate doua persoane care au comis infracțiuni la Legea nr. 86/2006. Acestea ofereau spre vanzare țigarete de proveniența ucraineana in piețe din municipiu… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

