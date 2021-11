Baia Mare: Furt surprins de jandarmi In cursul zilei de ieri, in jurul orelor 15:00 jandarmii din cadrul patrulei canine aflata in serviciu pe raza municipiului Baia Mare, in fața unui imobil de pe strada Vlad Țepeș, au observat un tanar care avea in mana un coș pentru cumparaturi pe care era inscripționat numele unui supermarket, in care se aflau mai multe bunuri. Jandarmii au legitimat persoana, un tanar in varsta de 25 de ani din comuna Ardusat și i-au solicitat sa le arate bunurile din coș. Tanarul a prezentat bunurile spunand ca le-a cumparat de la un supermarket din Baia Mare și ca bonurile pentru acestea le-a pierdut pe drum.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

