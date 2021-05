Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinii care doresc sa viziteze obiectivele turistice si culturale din Baia Mare vor avea la dispozitie un serviciu de ghidaj turistic gratuit oferit de Episcopia Maramuresului si Satmarului. Programul „Maramures Guided Torus” va fi lansat vineri, in cadrul manifestarilor culturale „Zilele Pelerinului”,…

- Vineri, 21 mai (Sfinții Mari Imparati, intocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, liturghisește și predica la Parohia „Sfinții Imparați Constantin și Elena” din Satu Mare, Protopopiatul Satu Mare, cu ocazia hramului. Vineri,…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, Asociația „Pelerin in Maramureș”, Agenția „Pelerinul Creștin” și Biroul de pelerinaje al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului organizeaza, in perioada 20-22 mai 2021, „Zilele Pelerinului”, unde,…

- Duminica, 16 mai 2021 (a III-a dupa Sfintele Paști, a Mironosițelor) Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, liturghisește și predica la Manastirea „Sfinții Trei Ierarhi” Ieud, Protopopiatul Vișeu. Sambata, 15 mai, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar…

- Miercuri, 12 mai, in urma activitaților informativ-operative și de cercetare efectuate de catre polițiștii Biroului de Investigații Criminale, a fost identificat un barbat banuit de comiterea a 11 fapte de furt calificat din locuințe. In prezent, barbatul de 32 de ani din Baia Mare, este condamnat la…

- In 23 aprilie, data in care este sarbatorita „Ziua Bibliotecarului din Romania”, Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” din Baia Mare a reluat proiectul „Anticariatul Donatorilor”. In ce consta acest proiect? Lansat inca din 2018, la inițiativa directorului acestei instituții de cultura, dr. Teodor Ardelean,…

- Pastele catolic este sarbatorit pe 4 aprilie, cu aproape o luna inaintea celui ortodox. Vezi programul slujbelor religioase din bisericile romano-catolice din Baia Mare. Biserica Romano-Catolica “Sfanta Treime” (Tintirim) Vinerea Sfanta, ora 19.00 – celebrarea Patimirii Domnului (transmis pe canalul…

- In urma cu puțin timp, a fost publicat programul liturgic al Ierarhilor Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, din prima saptamana a Postului Mare Luni, 15 martie, ora 17:00: Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși Slujba Canonului cel Mare…