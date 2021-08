Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant petrecut in aceasta dupa amiaza in Baia Mare. Autoritațile au fost alertate dupa ce in barajul Firiza a fost zarit cadavrul unei persoane. La fața locului au intervenit pompierii pentru scoaterea din apa a cadavrului. Nu se știe daca a fost un accident nefericit sau suicid. Vom reveni.…

- Baia Mare, dar nu numai, a avut parte aseara de o furtuna cum rar s-a mai vazut sau poate niciodata. Cerul era brazdat de fulgere tot timpul, tuna și fulgera incontinuu, vantul sufla cu putere, iar baimarenii s-au inghesuit, avand experiența furtunii din 2017, sa iși duca la adapost mașinile. Din fericire…

- Serviciul Rutier Maramures Așteptarea polițiștilor rutieri din cadrul Serviciului Rutier Maramureș de a se muta in casa noua a luat sfarșit. Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș a anunțat astazi faptul ca incepand cu data de 19 iulie 2021, sediul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului…

- Practica abandonarii pungii de gunoi din apartament/casa langa coșul stradal este una foarte des intalnita in Baia Mare. Doar ca in ultima saptamana a lunii mai am avut și primele amenzi aplicate de polițiștii locali celor care au un obicei prost de a arunca gunoiul din casa in coșul pentru strada.…

- Saptamana de saptamana aproape sunt depistate pe strazile din Baia Mare mașini care sunt clar abandonate pe domeniul public la modul cum arata. Caci altfel nu poți spune despre o mașina prin care au ieșit buruienile de cand sta afara, care are caroseria distrusa de rugina, caucicuri desumflate etc.…

- Sunt și șoferi care parcheaza in așa fel incat mașinile de ridicare a gunoiului nu pot trece. Ce nu știu ei ca pentru astfel de fapte pot fi amendați de catre Poliția Locala, lucru care s-a și intamplat zilele trecute. Au fost incheiate in total un numar de 14 procese verbale de constatare a contravențiilor…