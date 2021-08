BAIA MARE – Copac căzut peste o persoană, mașină distrusă de un acoperiș de bloc Vantul de dimineața a provocat pagube materiale in Baia Mare, iar mai grav, putea curma viața unui om nevinovat. Un copac a cazut peste o persoana pe Bulevardul București, in stație la Pietrosu. Este vorba despre un barbat de 45 de ani care a reușit sa iasa singur de sub copacul cazut. Potrivit informațiilor furnizate de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența, barbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la spital cu fractura de membru și escoriații. Pe strada Melodiei un acoperiș de bloc a cazut peste autoturismele parcate in zona. Mai exact, o mașina a fost avariata de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

