- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, afirma ca in fiecare copil se afla "o multime de superputeri magice" - creativitate, curaj, bunatate, bucurie, iar ele pot fi activate daca, in jurul lor, copiii au are parte de iubire, caldura si sprijin, potrivit Agerpres. "In fiecare…

- Cei care ați optat sa va petreceți ziua de astazi in afara locuinței trebuie sa nu uitați de masurile valabile pe perioada starii de alerta. In cazul in care aveți probleme, nu uitați ca puteți apela la sprijinul Jandarmeriei Maramureș. Lucratorii instituției muncesc și astazi in slujba cetațenilor.…

- In perioada 1-3 iunie, are loc o ediție speciala a festivalului Șotron, eveniment organizat de Muzeul Național al Literaturii Romane Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate”. Anul acesta, festivalul copilariei se transforma intr-un hub online, oferind copiilor și parinților acces gratuit la…

- In aceste condiții de pandemie și restricții, micuții licurici au avut parte de o mare surpriza, o vizita acasa din partea d-nelor educatoare respectand bineințeles normele de igiena și siguranța. Impreuna au petrecut cateva clipe incarcate de bucurie și emoție, și-au alinat dorul ,au depanat amintiri…

- Programe interactive online: povestiri, activitați meșteșugarești, desene colorate, concert, dans și activitați legate de sport ii așteapta pe copii și parinți cu ocazia Zilei Copilului la Sfantu Gheorghe. Anul acesta, din pacate, epidemia de coronavirus ne-a prezentat tuturor o noua situație, noi provocari.…

- Consilierii locali teiușeni au aprobat in ședința de luna trecuta, cu unanimitatea aleșilor prezenți, programul manifestarilor cultural – artistice, sociale și educative ce se vor desfașura in orasul Teius in anul 2020, proiect inițiat de primarul Mirel Halalai. Pentru „Cupa Marțișorului” la fotbal,…

- In data de 25 martie, de la ora 16:00 si apoi de la ora 19:00, la Teatrul Municipal Baia Mare va avea loc spectacolul “ Dansul Primaverii, Primavara Cantecelor “, organizat de Ansamblul Folcloric National Transilvania. “Sarbatorim #Primavara prin cantec si joc! Va asteptam in 25 Martie la spectacolul…