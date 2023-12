Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea DNA de recurs in casatie impotriva deciziei de incetare a procesului penal in dosarul finantarii campaniei electorale a lui Traian Basescu din 2009, in care au fost judecate Elena Udrea si Ioana Basescu. Procesul incetase ca urmare a intervenirii…

- Judecatoarea de la Tribunalul Suceava , acuzata ca se droga si lua mita de la traficanti, ramane in arest preventiv. „In temeiul art.236 alin.1 și 2 rap. la art.234 alin.1 din Codul de procedura penala, admite, in parte, propunerea formulata de Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, ramane cu pedeapsa de 6 ani ani și 8 luni de inchisoare dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul in casație. Acțiunea fusese promovata atat de Arsene, cat și de procurorii DNA, ambele avand aceeași soluție. Decizia…

- E zi importanta azi, 19 octombrie, la Curtea de Apel Cluj. Azi ar urma sa dea o sentința definitiva in dosarul primarului de Baia Mare acuzat de luare de mita, mai fiind cateva luni pana cand faptele ar urma sa se prescrie. In 17 octombrie primarului de Baia Mare i-a fost respinsa definitiv de catre…

- Primarul Baii Mari a intentionat sa stramute procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Ieri, institutia clujeana a luat in discutie cererea edilului baimarean, insa raspunsul a fost nefavorabil. Decizia ICCJ este umatoarea: „Cu majoritate Respinge, ca nefondata, cererea formulata de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a luat in discuție azi, 17 octombrie, cererea de stramutare a procesului depusa de primarul de Baia Mare. Nu a fost sa fie, iar decizia ICCJ este umatoarea: „Cu majoritate Respinge, ca nefondata, cererea formulata de petentul Chereches Catalin privind stramutarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis inceperea judecatii in dosarul privind drepturile de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, in care sunt inculpati, printre altii, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir si fostul director RCS – RDS, Ioan Bendei.…

- Continua telenovela cu primarul de Baia Mare. Imediat dupa termenul din 26 septembrie, și dupa ce și-a concediat toți avocații, edilul a depus o noua cerere de stramutare a procesului, aceasta fiind a doua, dupa cea de anul trecut, care și fost respinsa de instanța suprema. Avem termen la Inalta Curte…