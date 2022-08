BAIA MARE – A murit în apartamentul pe care-l închiriase. Vecinii nu au mai suportat mirosul Zilele trecute, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a sesizat Poliția Locala a municipiului cu privire la faptul ca dintr-un apartament din oraș iese un miros insuportabil. Prin urmare un echipaj format din doi polițiști locali a fost direcționat sa identifice proprietarii, aceștia au fost transportați la apartamentul in cauza, unde, dupa patrunderea in interior, a fost constatat fapul ca persoana careia i se inchiriase apartamentul este decedata. Cazul a fost preluat de Poliția Municipiului Baia Mare. ACTUALIZARE Totul a plecat de la faptul ca proprietarii apartamentului nu au mai putut… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

