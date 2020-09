Aleșii județeni au aprobat alocarea sumei de 50 de mii de lei pentru finantarea programelor structurii sportive de performanța de prim esalon Clubul de Sah al Municipiului Baia Mare – echipa de sah. Inființat in anul 2002, Clubul de sah al Municipiului Baia Mare a evoluat aproximativ șapte ani in Divizia B. In anul 2009 a urmat promovarea in Divizia A, iar in 2010 in Superliga Romaniei, echipa ramanand o prezenta constanta in primul esalon național. Programul competițional al Clubului de Sah al Municipiului Baia Mare prevede, pentru toamna acestui an, participarea la Cupa Romaniei pe echipe, la…