Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6:00 – Zeci de soldați ruși, uciși sau raniți intr-o singura zi in atacurile cu drone din Crimeea Zeci de soldați ruși au fost uciși sau raniți intr-un atac cu drone ucraineane in Crimeea anexata in noaptea de 12 august, scrie ziarul ucrainean Ukrainska Pravda, citand surse din Serviciul de Securitate…

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de vreme severa iminenta, valabila pana la ora 00:30, pentru patru localitați din județul Arad, informeaza Rador.Vor fi afectate 46 de locațitați din Hunedoara, precum și alte șase localitați din zona depresionara a aceluiași județ. Se anunța vijelii cu…

- In urma amenințarii de a considera navele de marfa catre porturile ucrainene drept ținte militare legitime in Marea Neagra, marina militara rusa a efectuat un "exercițiu" cu tiruri reale in nord-vestul acestei mari.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…

- Invazia Rusiei in Ucraina a eșuat spectaculos in obiectivul sau de a cuceri Kievul in cateva zile. Armata sa pierde oameni intr-un ritm catastrofal de-a lungul unei linii de front care se intinde pe sute de kilometri.

- Forțele ucrainene inainteaza și se confrunta cu o rezistența puternica in mai multe direcții, avansand cu pana la 2 kilometri. Daca inițial luptele se concentrasera in est, acum se deplaseaza spre sud, cu zonele Berdiansk și Mariupol fiind cele mai active. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- In orașul portuar Odesa din sudul țarii, autoritațile au transmis ca apararea aeriana a doborat joi toate cele 18 drone rusești care s-au apropiat de regiune. Armata ucraineana ”inainteaza” pe front, in pofida unei ”rezistente puternice” a trupelor ruse, mai ales in sud, anunta intr-o conferinta de…