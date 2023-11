Urat mai imbatranește și Klaus Werner la conducerea statului eșuat! Și cu speranța deșarta ca ploaia de stele pe care o va revarsa asupra sistemului cu ocazia Zilei Naționale – ci nu pe persoana fizica! – de 1 Decembrie ii va asigura loialitatea structurilor odata cu intrarea sa in ultimul an de mandat… Adica exact […] The post Bai, ești nebun? Iohannis face inca 179 de chestori și generali! first appeared on Ziarul National .