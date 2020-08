Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns marti in regatul Bahrein din Golful Persic, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pe care il intreprinde in urma unui acord de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), informeaza Reuters.



Israelul si SUA au anuntat ca actioneaza pentru a determina mai multe tari arabe sa urmeze exemplul Emiratelor Arabe Unite in normalizarea relatiilor cu Israelul. Ministerul informatiilor din Israel a mentionat Bahreinul drept posibil candidat.



"'Ma bucur sa ajung astazi in Golf ... Avem nevoie de unitatea…